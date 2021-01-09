Şahin ve Türeci, TIME’a kapak oldu

Dünyanın en prestijli ve tanınmış dergilerinden TIME, koronavirüs aşısı ile dünyaya umut veren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi kapağına taşıdı. 2021'in ilk sayısında çift kapakla çıkan TIME, ABD sayısında Kongre baskınına yer verirken, 'The Year Ahead' özel sayısında ise "Aşı Devrimi" manşetiyle kapakta Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye yer verdi.Prof. Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu BioNTech'ten yeni bir aşı çalışması daha. Sinsi ve bugüne kadar çaresi bulunamayan MS (Multipl Skleroz) hastalığına karşı bir aşı geliştirdikleri açıklandı.