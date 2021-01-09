Sahte altına şafak baskını

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul merkezli yedi ilde 'sahte altın' operasyonu düzenledi. Fatih'te bulunan sekiz ayrı atölyede imal ettikleri sahte ve ayarları düşürülmüş altınları Anadolu illerinde piyasaya süren bir şebeke çökertildi. 130 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yüklü miktarda haksız kazanç sağladıkları iddia edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 103 şüpheliden 68'i yakalandı. Haklarında 'nitelikli dolandırıcılık, paraya eşit değerlerde sayılan sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından dolayı yasal işlem yapılan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.