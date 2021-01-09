Sahtecilik şebekesi Jandarma'ya takıldı!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte kimlik, sağlık raporu ve trafik kaza tespit tutanağı düzenleyen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Sahtecilere yönelik iki adrese düzenlenen operasyon sonucu farklı isimler adına düzenlenmiş 12 adet sahte kimlik, 8 adet sürücü belgesi, 25 adet kredi kartı ele geçirdi. Sahtecilikle elde edilen 500 bin TL para ile iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Vatandaşların kimlik bilgilerini kanunsuz şekilde elde eden ve başka şahıslara sahte belge düzenleyen iki kalpazana İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şok baskın düzenlendi. Jandarma ekipleri sahte belge düzenleyip haksız kazanç elde eden A.A. ve M.T. isimli iki şahısı düzenledikleri sahte belgelerle birlikte gözaltına aldı.



Jandarma ekiplerinin A.A. ve M.T. isimli şüphelilerin Fatih'te İrtibat Kurup Bakırköy'de Üretim Yaptığı adreslerde evlerin odalarında bulunan dolaplarda ve çantalarda farklı isimler adına düzenlenmiş 12 adet sahte kimlik kartı, 8 adet sürücü belgesi, 25 adet kredi kartı, dolandırıcılık yöntemi ile elde ettiği değerlendirilen 100 bin TL ve 2 fotokopi makinesi ele geçirildi. Ayrıca ekipler; şüphelilere ait 8 farklı bankadaki toplam 10 hesapta bulunan 400.000 TL mevduata suçtan elde edilen gelir kapsamında el koydu. Jandarma ekiplerince A.A. ve M.T. isimli şüpheliler sorgulanmak üzere gözaltına alındı.



FOTOKOPİ İLE ÇOĞALTTILAR



Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki sorgulamalarında; çeşitli yollarla temin ettikleri gerçek kişilere ait kimlik bilgilerini kullanarak yüklü miktarda para karşılığında kendileri ile irtibat kuran şahıslar adına sahte trafik kazası tespit tutanağı, sahte kimlik kartı, sahte ehliyet ve sahte sağlık raporu gibi belgeler düzenlediklerini itiraf etti.



Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.A. ve M.T. isimli şüpheliler sorgularını müteakip çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.