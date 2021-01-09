Şanlıurfa cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Şanlıurfa'da Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Trafikte az sayıda ilerleyen araç Belediye ekiplerinin çalışmaları ve bakkal ve fırına giden vatandaşlar sokaktaydı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında geçen hafta başlayan tüm yurtta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. .Ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 11 Ocak Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Şanlıurfa'nın işlek noktalarında polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Şanlıurfa'da başta her gün binlerce ziyaretçi akınına uğrayan Balıklıgöl olmak üzere Cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi. Kentin en kalabalık meydanlarından olan Atatürk Bulvarı ve Topçu Meydanı da boş kaldı. Yasağın başlamasının ardından polis ekipleri ana cadde ve mahallelerde uygulama yaptı.