Şanlıurfa'da şehitler anısına fidan dikildi

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa Yeni Mezarlığı'ndaki Şehitliğe 350 adet fidan dikildi.

Şanlıurfa Valiliği ile Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü'nce Mardin yolu üzerinde bulunan Yeni Aile mezarlığındaki şehitlik alanına 350 adet fidanlar dikildi. Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada;"Aziz şehidimiz adına Şehitler Ormanı fidanlarını toprakla buluştu ve Milletimiz ve kutsal Vatanımız için kanlarını bu topraklara feda eden yiğitlerin adına fidanlar büyüyecek ve fidanlarla Şehitlerimizin Adı Yaşayacak" Vatan sevgisiyle hayatını ülkesine adayan kahramanlarımızın, hayatını imanına şahit kılan şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları hiçbir zaman unutulmayacaktır"denildi.