Şanlıurfa’da şoke eden hırsızlık! Kamera kayıt cihazını da çaldılar

Şanlıurfa'da dün gece saatlerinde Karaköprü ilçesinde bağ evlerine giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yaklaşık 35 bin lira değerinde olan malzemeleri çalarak kayıplara karıştı.

Karaköprü ilçesine bağlı Kızlar kırsal mahallesinde bulunan bağevine giren hırsızlar, 35 bin lira değerindeki malzemeleri çaldı.Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karakörü ilçesi kızlar kırsal mahallesibağevinde meydana geldi. Dün gece saatlerinde yaşanan olayda bağ evinden çok sayıda ev ve bahçe malzemesi çalındı.Ev sahipleri yaklaşık 35 bin lira değerinde olan tarım aletlerinin ve daha birçok malzemenin dün gece çalındığını kaydetti. Bağ evinde bulunan güvenlik kamera kayıt cihazını çalan hırsızlar, arkalarında iz bırakmayarak kayıplara karışt ıYaşanan hırsızlık sonrası mahalle sakinleri durumu emniyet ekiplerine bildirirken, olayın bir daha yaşanmaması için mahalle sakinleri hırsızların için Polis ve jandarmadan yardım istedi