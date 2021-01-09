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Savcıyı tehditten aranan eski gardiyan mutfak dolabında yakalandı

'da cezaevi savcısını tehdit etmekten 4, alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan da 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski gardiyan , evinin mutfağındaki dolapların içerisinde bulunan gizli bölmede yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 9.1.2021 16:07 Son Güncelleme: 9.1.2021 16:46 ABONE OL
Savcıyı tehditten aranan eski gardiyan mutfak dolabında yakalandı

Konya'da cezaevi savcısını tehdit etmekten 4, alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski gardiyan Şahin Karataşlı'nın evinde saklandığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, eve baskın düzenledi.

Baskında Şahin Karataşlı'nın evindeki mutfak dolaplarının içerisindeki gizli bölmede saklandığını belirleyen ekipler, bölmenin kapaklarını tornavida yardımıyla açtı.

Savcıyı tehditten aranan eski gardiyan saklandığı mutfak dolabında yakalandı | Video

35 yaşında olduğu öğrenilen Şahin Karataşlı, saklandığı yerden çıkartılarak gözaltına alındı. Karataşlı'nın saklandığı dolaptan çıktığı anlar saniye saniye kaydedildi. Şahin Karataşlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Savcıyı tehditten aranan eski gardiyan mutfak dolabında yakalandı
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