Şehir Hastanesi’nde robotik ameliyat

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde robotik cerrahi sistemiyle ilk kez rahim kanseri ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Robotik cerrahi yöntemiyle doktor, ameliyatı bir konsolun başında oturarak yönlendirirken, hastanın başında da daha az sağlık personeli bulunuyor. Ameliyat hakkında bilgi veren Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Baki Erdem ve Doç. Dr. Nilüfer Çetinkaya, "Hasta için çok konforlu bir ameliyat, çünkü klasik yöntemlerde karın bölgesinde kesi açılıyor, hatta göbeğin üzerine kadar da gidebiliyor" dedi.