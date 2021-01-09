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cezası ne kadar, kaç para? 2021 Sokağa çıkma yasağı cezası nedir?

İçişleri Bakanlığı tarafınca yayımlanan genelge kapsamında Cumartesi ve Pazar gününü kapsayan sokağa çıkma yasağında vatandaşlar kısıtlamaya uymama halinde verilen cezayı araştırmaya başladı. Genelgeye göre bilindiği üzere 56 saat boyunca devam edecek olan yasağa uymayan vatandaşlara belirlenen miktarda para cezası veriliyor. Peki, cezası ne kadar, kaç para? Sokağa çıkma yasağı cezası nedir? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 9.1.2021 11:59 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? 2021 Sokağa çıkma yasağı cezası nedir?

Vaka sayılarında yaşanan artışla beraber uygulanmaya başlayan kısıtlama 56 saat boyunca devam ederken sokağa çıkma yasağı cezası ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Jandarma, polis ve bekçilerin denetimlerinde yasağa uymadığı tespit edilen kişilere belirli tutarda para cezası kesildiği biliniyor. Buna göre; Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? Sokağa çıkma yasağı cezası nedir? İşte tüm detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.

Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı cezası…

Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;

Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca, işlem başlatılacak

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Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? 2021 Sokağa çıkma yasağı cezası nedir?
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