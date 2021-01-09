Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? 2021 Sokağa çıkma yasağı cezası nedir?

Vaka sayılarında yaşanan artışla beraber uygulanmaya başlayan kısıtlama 56 saat boyunca devam ederken sokağa çıkma yasağı cezası ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Jandarma, polis ve bekçilerin denetimlerinde yasağa uymadığı tespit edilen kişilere belirli tutarda para cezası kesildiği biliniyor. Buna göre; Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? Sokağa çıkma yasağı cezası nedir? İşte tüm detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.

Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;