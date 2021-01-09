Sokak hayvanları unutulmadı!

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, hayvanlar için gönüllü hareket başlattı. Başlatılan hareket kapsamında hayvanlara karşı işlenen suçların ve eziyetlerin önüne geçilmesi için 'Haydi (Hayvan Durum İzleme)' uygulaması hayata geçirildi.

SESSİZ CANLARIN GÖNÜLLÜ

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı günden bu yana Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği sokak hayvanları için seferber oldular. Hayvanlara, doğaya ve çevreye karşı işlenen suçların artış gösterdiği bir dönemde, Antalya emniyeti duyarsız kalmadı. Özellikle hayvanlara karşı kötü davranış, eziyet vb. olayların artmasıyla birlikte bu suçların önüne geçmek, sorumlular hakkında adli ve idari işlem başlatarak takip ve koordinasyonun sağlanması amacıyla Antalya İl genelinde gönüllü hareket başlattı. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinin aktif olarak görev aldığı projede, gönüllü olarak başvuran vatandaşlar da eğitim aldıktan sonra projeye dahil oluyor. Koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında ise Antalya İlindeki çeşitli bölgelerde mama dağıtımı gerçekleştiriliyor.

HAYVAN DURUM İZLEME UYGULAMASI "HAYDİ"

Yürütülen projenin tüm faydalarının yanı sıra hayata geçirilmiş olan Hayvan Durum İzleme uygulaması "Haydi", vatandaşların çevre, doğa ve özellikle hayvanlara karşı işlenen suçları ihbar etmesine olanak tanıyor. İhbar, şikayet ve istek mekanizması olarak çalışan uygulama ile işlenen suç ve kabahatlere daha hızlı müdahale edilmesi ve sonuç alınması hedefleniyor.