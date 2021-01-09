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Son dakika: 'da kargo ile gelen paketin üstündeki yazı emniyeti harekete geçirdi! Gergin dakikalar...

Son dakika haberine göre; 'da eve kargo ile gönderilen paketin üzerindeki 'P.Nitrat' yazısı emniyeti harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler paketteki tozu inceledi. Hareketli ve gergin dakikaların ardından, paketteki maddenin yanıcı ve patlayıcı olmadığı tespit edildi. Soruşturma sürüyor...

DHA
Giriş Tarihi: 9.1.2021 15:16 ABONE OL
Son dakika: Adana'da kargo ile gelen paketin üstündeki yazı emniyeti harekete geçirdi! Gergin dakikalar...

Adana'da Ruken Yenigün'e ait eve gelen kargodan, üzerinde 'P. Nitrat' yazılı paket çıktı. İhbar üzerine gelen bomba imha ekibi, yaptığı ilk incelemede yaklaşık 1 kilogram toz maddenin yanıcı ve patlayıcı özellikte olmadığını tespit etti.

Seyhan ilçesindeki Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Bulvarı'nda oturan Ruken Yenigün'ün adresine bugün saat 11.00 sıralarında kargo geldi. Kargoyu açan Yenigün, üzerinde 'P. Nitrat' yazılı paketi görünce, ağabeyini aradı. Eve gelen Yenigün'ün ağabeyi, polisi arada. Adrese sevk edilen Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekibi, paketteki yaklaşık 1 kilogram toz madde üzerinde inceleme yaptı. Fiziki incelemede tezun, yanıcı ve patlayıcı madde olmadığı tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekibi paketi alarak detaylı inceleme için Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

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Son dakika: Adana'da kargo ile gelen paketin üstündeki yazı emniyeti harekete geçirdi! Gergin dakikalar...
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