Son dakika haber: Yasaklar ne zaman bitiyor, Bugün hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 56 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı!

Son dakika haberi: Salgın sürecinde yayılımı durdurmak amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri ve genelge detayları ile bugün de milyonların gündemindeki yerini alıyor. Cuma akşamı 21.00 itibarıyla başlayan 56 saatlik hafta sonu kısıtlaması hakkında tüm detaylar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kamuoyuna duyurulurken bir yandan da uygulanan bu kısıtlamaların sona ereceği tarih merak ediliyor. Peki, Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, kısıtlama saatleri nasıl olacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

SON DAKİKA! YASAKLAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında devam eden sokağa çıkma yasağı hafta sonu ise 56 saat boyunca kesintisiz devam ederken vakalarda yaşanan düşüş sonrası milyonlarca kişi uygulanan bu kısıtlamaların ne zaman kalkacağını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle dört gün boyunca süren kısıtlama bu hafta ise Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayacak şekilde uygulanacak…