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haberi: Valiliğinden 'sarı' kodlu uyarısı! İstanbul'a kuvvetli geliyor...

ile ilgili açıklaması geldi. Valiliği, kentte hafta sonu görülmesi beklenen kuvvetli nedeniyle "sarı" koduyla uyarıda bulundu. Valilik yaptığı açıklamada "Hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman etkisini artırarak İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 9.1.2021 12:52 Son Güncelleme: 9.1.2021 12:55 ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul Valiliğinden 'sarı' kodlu hava durumu uyarısı! İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor...

Son dakika haberi: İstanbul Valiliği, kentte hafta sonu görülmesi beklenen kuvvetli yağış nedeniyle "sarı" koduyla uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, İstanbul'da hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

ETKİSİNİ ARTIRACAK

Açıklamada, "Marmara Bölgesi'nde hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman etkisini artırarak İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullandı.

Açıklamada, 9-10 Ocak için "sarı" olarak belirtilen meteouyarı koduna ilişkin, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır." bilgisi verildi.

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Son dakika haberi: İstanbul Valiliğinden 'sarı' kodlu hava durumu uyarısı! İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor...
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