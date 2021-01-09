Son dakika haberi: İstanbul Valiliğinden 'sarı' kodlu hava durumu uyarısı! İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor...

ETKİSİNİ ARTIRACAK

Açıklamada, "Marmara Bölgesi'nde hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman etkisini artırarak İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullandı.