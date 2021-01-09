Son dakika haberi: İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Vatandaşlar "yeter" diyerek isyan etti!

"YETER" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİLER

Masa, halı, damacana, vantilatör, tost makinesi gibi çok sayıda eşyayı balkondan sokağa atan adama vatandaşlar "yeter" diye bağırarak tepki gösterirken, bir vatandaşında da "sen de atla sen de" diye bağırması dikkat çekti.