Son dakika haberi | Kocaeli'nde feci ölüm! Metrelerce sürüklendi...

KAZAYI GÖRENLER EKİPLERE BİLDİRDİ

Çarpma sonucu Fazel, feci şekilde can verirken kazaya karışan otomobil ise kaçarak gözden kayboldu. Kazayı görenler durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Sayet Fazel'in hayatını kaybettiği belirlendi.