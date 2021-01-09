Tek katlı yığma bina çöktü, bir kişi altında kaldı

Bursa'da tek katlı yığma bir bina aniden çöktü. Binada bulunan 61 yaşındaki Enver Çakaner ağır yaralı kurtarıldı.

Mustafakemalpaşa ilçesi merkez Orta mahallede Gürcü Mehmet Sokakta bulunan tek katlı yığma bina saat 14.00 sıralarında aniden büyük bir gürültüyle çöktü. Mahalle sakinlerine deprem korkusu yaşatan olay sonrası hemen ambulans ve itfaiyeye haber verildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızla müdahale ettiği enkaz altında 61 yaşında bir erkek olduğu öğrenildi.

AĞIR YARALI KURTARILDI



Enkaz altında kalan 1960 doğumlu Enver Çakaner, çöken binanın oturma odası kısmında bulundu. Enkazı büyük bir hızla kaldıran ekipler, yaralı şahsı binanın altından çıkarmayı başardı. Çökme sırasında bina dışında bulunan eşinin feryatları arasında kurtarılan Çakaner'in vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çöken bina ile ilgili olarak araştırma başlatıldı.