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: Yer ! Kocası tarafından dövüldü, odaya kilitlendi! İtfaiye camdan böyle kurtardı

haberine göre; 'nin Kocasinan ilçesinde Tülay B. isimli kadın, eşi Cengiz B. tarafından darp edildi. Öfkeli koca yetmezmiş gibi bir de mağdur kadını odaya kilitleyerek evden gitti. Tülay B., polisi arayarak yardım isterken, olay yerine getirilen itfaiye ile camdan çıkarıldı. Eve döndüğünde polis ile karşılaşan Cengiz B. şaşırırken, polis tarafından gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 9.1.2021 14:44 Son Güncelleme: 9.1.2021 15:14 ABONE OL
Son dakika: Yer Kayseri! Kocası tarafından dövüldü, odaya kilitlendi! İtfaiye camdan böyle kurtardı

Kayseri'de, eşi Cengiz B'nin evde darbedip odaya kilitlediği iddia edilen Tülay B, itfaiyenin merdivenli aracıyla pencereden çıkarılarak kurtarıldı. Cengiz B, gözaltına alındı.

Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde 9 katlı binanın 2'nci katında oturan Tülay B. ile eşi Cengiz B, saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Cengiz B, eşini darbedip oturma odasına kilitleyerek dışarıya çıktı. Tülay B, polisi arayarak yardım istedi. Polis ve itfaiye ekipleri, odada mahsur kalan Tülay B'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Tülay B, itfaiyenin merdivenli aracıyla pencereden alınarak evden çıkarıldı. Eşinin kendisine şiddet uyguladığını ileri süren Tülay B, polis aracıyla hastaneye götürüldü.

Bu sırada Cengiz B, eve geldi. Sokak kısıtlaması olduğu hatırlatılan Cengiz B, mahalledeki markete gittiğini ileri sürdü. Cengiz B, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Yer Kayseri! Kocası tarafından dövüldü, odaya kilitlendi! İtfaiye camdan böyle kurtardı
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