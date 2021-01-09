Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tır  ile otomobil çarpıştı! Yol kapandı

Tır  ile otomobil çarpıştı! Yol kapandı

TEM Otoyolu üzeri ilçesinde bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yol uzun süre trafiğe kapandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 9.1.2021 09:54 ABONE OL
Tır  ile otomobil çarpıştı! Yol kapandı

TEM Otoyolu üzeri Kartepe İlçesi Tepe Tarla mevkiinde meydana gelen kaza iddialara göre şu şekilde gelişti. TEM otoyolundan Ankara yönünde seyir halinde olan Yaşar Sarıyer'in kullandığı 06 CDD 512 plakalı alçıpan yüklü tır ile sürücüsünün ismi alınamayan 34 CES 751 plakalı otomobil otoyolun Tepetarla mevkiinde birbirleri ile çarpıştı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapanırken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kaza nedeniyle otoyoldaki araçlar, kaza yerindeki dinlenme tesisinin içinden tekrar otoyola yönlendirilirken araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak verildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tır  ile otomobil çarpıştı! Yol kapandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA