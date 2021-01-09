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Tügva’dan Afgan öğrencilere destek

Türkiye Gençlik Vakfı Urla İlçe Temsilciliği, Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde eğitim gören Afgan öğrencilere kömür, odun ve maddi destekte bulundu.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 9.1.2021 12:05 ABONE OL
Tügva’dan Afgan öğrencilere destek

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Urla İlçe Temsilcisi Eşref Kaplan ve TÜGVA İzmir Üniversite Koordinatörü Mert Yeşilyurt öğrencilerin dertlerini ve sıkıntılarını dinledi. 4 kişinin zor yaşayacağı eski bir evde 1000 lira kira ödeyerek oturan öğrencilerin olduğunu dile getiren Kaplan, "Öğrenci olduğu için fiyatı artıran ev sahipleri var. Normalde en fazla 700 lira olacak eski ve dökük bir ev, öğrencilerin muhtaç olması sebebiyle 1000 lira ve üzerine veriliyor. Bazı emlak danışmanları da bu noktada öğrencilerimize gerekli kolaylığı sağlamıyorlar. Bu durum da TÜGVA olarak bizleri ciddi manada üzüyor" dedi. TÜGVA yurtlarının ne kadar önemli olduğunu bu vesile ile bir kez daha gördüklerini söyleyen Yeşilyurt, "İnşallah bu doğrultuda genel merkezimize gerekli raporu sunacağız. İzmir'de okuyan üniversite öğrencilerimizin kira ücreti sorunlarıyla birebir ilgilenmeye devam edeceğiz. Gönül ister ki yurtlarımız vesilesi ile öğrencilerimizi bu yükten ve fırsatçılıktan kurtaralım. İnşallah imkanlar dahilinde ne gerekiyorsa TÜGVA olarak yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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Tügva’dan Afgan öğrencilere destek
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