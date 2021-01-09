Tunceli’de Vefa Destek Grubu, sokak hayvanlarını unutmuyor

Tunceli'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan sokak hayvanları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından besleniyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Tunceli'de de devam eden sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından sokaklara mama ve su bırakılıyor.

Tunceli Valiliği, kısıtlamanın olduğu günlerde Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince hayvanların ihtiyaçlarının karşılanması için sokaklara ve çeşitli yerlerde mama ve su bırakılmaya devam edildiğini bildirdi.