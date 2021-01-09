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'ın Kan Bağışı kampanyasına tam destek

'in Midyat İlçesinde, vatandaşlar, kan stokları azalan 'a kan bağışı desteği verdi. Türk Kızılay'ın, Korona virüs salgını dolayısıyla kan stoklarının azaldığının açıklanmasının ardından başlatılan kan bağışı kampanyasına Midyat'ta vatandaşlar büyük destek verdi.

MEHMET İŞ
Giriş Tarihi: 9.1.2021 11:04 ABONE OL
Türk Kızılay'ın Kan Bağışı kampanyasına tam destek

Mardin'in Midyat İlçesinde, vatandaşlar, kan stokları azalan Türk Kızılay'a kan bağışı desteği verdi. Türk Kızılay'ın, Korona virüs salgını dolayısıyla kan stoklarının azaldığının açıklanmasının ardından başlatılan kan bağışı kampanyasına Midyat'ta vatandaşlar büyük destek verdi.

Mardin Kızılay Kan bağışı Merkezi Müdürlüğü tarafından Midyat'ta düzenlenen kan bağışı kampanyası Cumhuriyet Bulvarı Atatürk Parkı'nda düzenlendi. Çok sayıda kadın ve erkeklerden oluşan çok sayıda Midyat vatandaş, maskelerini takıp ilçe merkezinde kurulan Türk Kızılay'ının kan bağış aracına koştu.

Vatandaşlar önce bağış aracının önünde sosyal mesafe kuralına uyarak kan bağış formlarını doldurdu, ardından da kan bağışında bulundu. Kampanyaya, kamu kurum çalışanları, siyasi parti temsilcisi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katılım göstererek kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Türk Kızılay'ı Midyat Şube Başkanı Murat Aykat, vatandaşların yoğun ilgisinden dolayı memnuniyetini ifade ederek, kan bağışında bulunanlara teşekkür etti.

Kan Bağışı Kampanyasında destek veren bağışçılardan Muazzez Acar da, kan bağışının çok önemli olduğunu söyleyerek, herkesi kampanyaya destek vermeye çağırdı.

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Türk Kızılay'ın Kan Bağışı kampanyasına tam destek
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