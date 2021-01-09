İPLE ASI SONUCU ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Aleyna Çakır'ın devem eden soruşturmasında, olayın cinayet mi intihar mı olduğunun tespit edilmesi belirlenmesi için 1. Adli Tıp Kurumu İhtisas Başkanlığı tarafından beklenen rapor geldi. Raporda, Çakır'da az sayıda sperm hücresi görüldüğü, kafatasında kırık, kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması görülmedi. Genç kızın ölümünde iple asılmasının dışından ölüme neden olacak bir durum olmadığı tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemede şüpheli bir durumun olmadığı belirtilen raporda, Çakır'ın bulunduğu ortam, bulunuş şekli ve olay yeri inceleme bulguları ile birlikte yapılan değerlendirme sonucunda kesin ölüm sebebinin, iple asılması sonucu gerçekleştiği ifade edildi.

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