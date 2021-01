Uluslararası öğrencilerin artık bir kanalı var

Türkiye'nin ve Kocaeli'nin tanıtılması, dostlukların pekişmesi, gençlerin kendini geliştirmesi, uluslararası öğrencilerin ve Türk öğrencilerin bir çatı altında bir araya gelerek dostluklar kurması için sosyal, kültürel, sportif ve daha birçok alanda yaptığı birbirinden önemli çalışmalarla bilinen dernek bu kez pandemi sürecinde Kisa Web Tv kanalını hayata geçirdi. Yayına başlayalı üç ay olmasına rağmen farklı konularda yaklaşık otuz beş program gerçekleştirildi.

ON BİR PROGRAMLA TELEVİZYON KANALI GİBİ

Dernek ve öğrencilerin özverili çalışmaları ile kurulan Kanal, adını derneğin kısa adından alıyor. Açılımı ise Kocaeli İnternational Student Association. Kanal ilimizde eğitim gören uluslararası öğrenciler dışında tüm öğrencilere, gençlere ve halka hitap edecek şekilde programlar yapıyor.Youtube üzerinden yayın yapan Kisa Web Tv kurumsal yapısı, tasarımları ve yayınladığı düzenli programlarla dikkat çekiyor. On bir ayrı programın yer aldığı kanalda her programın moderatörleri, tasarımları, jenerikleri ayrı ayrı çalışılarak öğrencilerinde katılımıyla belirli günlerde yayınlanıyor. Kisa Web Tv kanalına özel sosyal medya hesapları ayrı olarak açılarak dernek çalışmaları ile karıştırılmıyor. Sosyal medya hesaplarında sadece kanal çalışmaları ve yayınları yer alıyor. 29 Ekim 2020 tarihinde ilk yayınını yapan kanal bu yönüyle dernek çalışmalarından ayrı tamamen kurumsal bir yapıya dönüşüyor.

DEĞİŞİK PROGRAMLAR

Kisa Web Tv'de yayınlanan bazı programlar ise şu şekilde oldu. Değişik konu ve kişiler ile sohbetlerin yapıldığı 'Kısa Söyleşiler', Eğitim için Kocaeli'ye gelen uluslararası öğrencilerin Türkiye'yi tercih etme nedenlerini, Kocaeli seçimlerini, Kocaeli ve Türkiye'de yaşadıkları hatıraları konu alan 'Benim Hikayem', Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Cançelik tarafından ayda iki kez yayınlanan 'Kitap Tahlilleri', Kocaeli'nin tarihi, kültürü, örf ve adetleri, mekanları, kurumların Kocaeli özelindeki çalışmaları, köyleri, mahallelerinin anlatıldığı 'Kocaeli'den Dünyaya Açılan Kapı'Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Hayati Sakallıoğlu tarafından Maverdi'nin "Dürerü's-Sülûk Fî Siyâseti'l-Mülûk" adlı eserinden okumaların yapıldığı ve adil bir yöneticinin nasıl olması gerektiği konusunun işlendiği 'siyasetname Okumaları' Moderatörlüğünü Muhammed Malik Taylan ve Emre Eryılmaz'ın yaptığı 'Tecrübe Paylaşımları', Azerbaycanlı Khayala Gadırzade moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda gerek farklı ülkelerden konukların gerekse öğrencilerin katılımı ile 'Ülke Tanıtım Günleri',

GENÇLERİMİZİN KENDİSİNİ GELİŞTİMESİNİ ÖNEMSİYORUZ

Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Fatih Karaçoban "Kisa Web TV'yi kurma fikri malum pandemi süreci ile gelişti. Malum dernek olarak ülkemizin ve şehrinin tanıtılmasına büyük önem veriyoruz. Şehrimize gelen ve birer kültür elçisi olan uluslararası öğrenci kardeşlerimizin misafirperver halkımızla tanışması, kaynaşması, buradan dostluklar kurarak güzel hatıralarla ayrılması çok önemli. Aynı şekilde bizim insanımızın da birçok ülkeyi öğrencilerimiz aracılığı ile tanıması bir o kadar önemli. Bizler öğrenci kardeşlerimizin eğitimleri yanında kendilerini de geliştirmelerine büyük önem veriyoruz. Kisa Web Tv sayesinde öğrencilerimiz öz güvenlerini ve tecrübelerini arttıracaklar. Geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyecekler. Ülkelerine döndüklerinde bu yaptıkları çalışmalar ülkemizden, şehrimizden unutulmayacak güzel bir anı olarak kalacak. Genç kardeşlerimiz çok heyecanlı ve çok gayretliler. Ekip ruhuna uygun aile sıcaklığında çalışmalar yapıyorlar. Her zaman olduğu gibi programlarda birçok akademisyen hocamız, kurumlarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız ve halkımız öğrencilerimizin bu çalışmasına büyük destek veriyorlar. Buradan her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu çalışmada emek veren her kardeşimi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Her zaman olduğu gibi Kocaeli'de başladığımız her çalışmayı güzel sonuçlara ulaştırdılar. Bu nedenle; destek veren tüm kurumlarımıza, öğrencilerimize, üyelerimize, gönüllülerimize, Kocaeli halkına ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Kisa Web Tv ekibinde yer uluslararası öğrenciler ise genel olarak bu ekibind içinde olmaktan çok mutlular.