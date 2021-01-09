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Valizden eşya değil uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda,  takibe alınarak durdurulan aracın bagajında bulunan valiz içerisinden 8 kilo 900 ram esrar,  113 gram kokain ele geçirildi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 9.1.2021 12:05 ABONE OL
Valizden eşya değil uyuşturucu çıktı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Kocaeli üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına dair bilgilerle ulaşıldı.

Konu ile ilgili olarak fiziki ve teknik takip başlatan Kocaeli Polisi, gece geç saatlerde takibe aldıkları aracı Gebze Osmangazi Köprüsüne girişte durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada bagaj kısmında bulunan bez valiz dikkat çekti. Valiz açıldığında içerisinden çıkan poşetlerin birinden 12 paket halinde 8 kilo 900 gram Esrar ve 1 paket içerisinden 113 gram kokain ele geçirildi. . Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alınarak emniyet müdürlülüğüne götürüldü. Şahısın tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

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Valizden eşya değil uyuşturucu çıktı
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