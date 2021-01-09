Yalova'da sandalla açıldığı denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Sabah saatlerinde yeniden bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ve AFAD ekipleri, deniz yüzeyi ve su altında çalışmalarını sürdürüyor.

Dalgıçların "su altı scooter" ve "rov" cihazıyla yürüttüğü çalışmalarda şimdiye kadar Çakmak'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Yağış altında sürdürülen arama çalışmalarını yerinde takip eden Çakmak'ın eşi Kardelen Çakmak ve ailesinin ümitli bekleyişi sürüyor.

Arkadaşları E.Ü. ve S.B. ile Çiftlikköy ilçesinde 5 Ocak gecesi sahile giden Ümit Çakmak (29), başkasına ait bir sandalla denize açılmıştı. Kendisinden haber alamayan arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.