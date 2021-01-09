Yardım bahanesiyle para toplayıp dolandırdılar

İstanbul'da yardım bahanesiyle para toplayan ve dolandırıcılık olaylarına karışan üç şüpheli yakalandı.

İstanbul Polisi; kamu kurum ve kuruluşlarında yetkili olan kişilerin unvanlarını veya kuruluşların isimlerini kullanarak yardım bahanesi ile şirket sahiplerinden para talebinde bulunan bir dolandırıcılık şebekesini çökertti. Şebeke üyeleri tespitlere göre; alınan yardım paraları karşılığında paravan şirketler adına faturalar kesti. O.S.B., K.K. ve E.S. isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3'ü Bağcılar İlçesi'nde olmak üzere İstanbul genelinde çok sayıda olay gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.S., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. O.S.B. ve K.K. isimli şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.