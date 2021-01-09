Yavru kedileri poşete koyup ölüme terk ettiler

AĞZI BAĞLANMIŞ POŞETTE ATTILAR

Yavru kedilerin kimliği belirsiz ikisi kadın 3 kişi tarafından bırakıldığını dile getiren Açık, "10 gün önce, kapımın önündeki çöp konteynerinin yanına attılar 2 bebeği. Ağzı bağlanmış bir poşette attılar. Poşetten çıkmışlar, yabancı olduklarını ağaca tırmanırlarken fark ettim, eve getirdim. Kameradan bakınca 3 kişinin getirip poşetle attığını gördüm. Birlikte bir şeyler yapmanın taraftarıyım. Benim ve benim gibi gönüllülerin üstüne yüklenmemeli. Çünkü bunu sadece ben yaşamıyorum.

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Türkiye'deki bütün gönüllüler yaşıyor. Birlikte bir şeyler yapabiliriz. Kapıma atmak yerine gelip uygun bir dille anlatsalardı, 'Biz de sana destek olalım. Birlikte bakalım çocuklara' deselerdi, daha güzel olabilirdi. O bebekleri fark etmeseydim zarar görebilirlerdi" diye konuştu.