Zehirli tavukla köpek katliamı

Kocaeli Karamürsel İlçesi Ereğli Mahallesinde önceki gün bir sokak köpeğinin vurularak öldürülmesi olayının ardından, aynı bölgede yeni bir hayvan katliamı yaşandı. İddialara göre zehirli tavuk verilen 3 sokak köpeği acılar içinde kıvranarak öldü.

Önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olay sonrası hayvanseverler harekete geçerek polise ihbarda bulundu. Bir gün önce vurularak öldürülen köpek ile önceki akşam zehirlenerek öldürülen 3 köpeği de aynı kişi ya da kişilerin katlettiği tahmin ediliyor.