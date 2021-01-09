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Zehirli tavukla köpek katliamı

ilçesinde yine kan donduran bir hayvan katliamı yaşandı. Zehirli tavuk verildiği iddia edilen 3 sokak köpeği, acı çekerek öldü. Olay sonrası hayvanseverler harekete geçerek polise ihbarda bulundu.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 9.1.2021 15:15 ABONE OL
Zehirli tavukla köpek katliamı

Kocaeli Karamürsel İlçesi Ereğli Mahallesinde önceki gün bir sokak köpeğinin vurularak öldürülmesi olayının ardından, aynı bölgede yeni bir hayvan katliamı yaşandı. İddialara göre zehirli tavuk verilen 3 sokak köpeği acılar içinde kıvranarak öldü.

Önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olay sonrası hayvanseverler harekete geçerek polise ihbarda bulundu. Bir gün önce vurularak öldürülen köpek ile önceki akşam zehirlenerek öldürülen 3 köpeği de aynı kişi ya da kişilerin katlettiği tahmin ediliyor.

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Zehirli tavukla köpek katliamı
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