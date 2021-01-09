Zonguldak sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor

Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce yayımlanan genelgelerle, Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Zonguldak'ta da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar alışverişlerini yapmaları için verilen izin saatlerinde market ve bakkallarda alışverişlerini sosyal mesafe kuralına göre yaptı.