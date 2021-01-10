11. İbrahim Keresteci Basın Ödülleri sahiplerini buldu! SABAH’A iki ödül

11.İbrahim Keresteci Basın Ödülleri, pandemi tedbirleri kapsamında online olarak düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



Törende Sabah Gazetesi'ne de iki ödül birden geldi. Mahmut Övür, köşe yazarı kategorisinde ödülünü alırken, Nazif Karaman da araştırmacı gazeticilik ödülüne layık görüldü.



Nazif Karaman-Sabah Gazetesi

EKREM KIZILTAŞ: 12 ONLİNE TOPLANTI YAPTIK

Ödül almaya hak kazanan basın mensuplarının belirlenmesinde ve ödül töreninde emekleri geçen jüri heyeti adına konuşmalarını gerçekleştiren gazeteci Ekrem Kızıltaş ise, "Türkiye'nin yeni normalinde sanal olarak yapılan bu ödül töreninin hazırlıkları da sanal bir şekilde oldu. Biz jüri üyeleri olarak 12 online toplantı gerçekleştirdik. İbrahim Keresteci 11'inci Basın Ödülleri'nin anlamına layık bir şekilde yerini bulabilmesi için titiz bir çalışma yürüttük. İbrahim Keresteci kardeşimizin adını böyle bir güzel organizasyonla yaşattıkları için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ödül almaya hak kazanan kardeşlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından ödül törenine geçildi. 15 başarılı gazeteciye daha önce takdim edilen ödülleri online olarak tevdi edildi. Ödül törenine bağlanan ve pandemi koşullarına uygun bir şekilde stüdyoda bulunan basın mensupları teşekkür konuşmalarını gerçekleştirdi. Tören online olarak alınan hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

KÖŞE YAZARI ÖDÜLÜ - Mahmut Övür-Sabah Gazetesi

ARAŞTIRMA GAZETECİLİK ÖDÜLÜ - Nazif Karaman-Sabah Gazetesi