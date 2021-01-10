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5 İlçede düşüş var 5 ilçede durum aynı

Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vaka sayısında en çok düşüşün , Adalar, Avcılar, ve ’de, en az düşüşün ise , , , ve Beyoğlu’nda olduğunu açıkladı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 10.1.2021 ABONE OL
5 İlçede düşüş var 5 ilçede durum aynı
Türkiye genelinde koronavirüs salgınında en fazla vaka sayısına ulaşan İstanbul'da son günlerde düşüş yaşanıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, en çok düşüşün Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de, en az düşüşün ise Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu'nda olduğunu açıkladı. İstanbul'da vaka sayılarının her geçen gün azaldığını belirten Vali Yerlikaya, 2121 yılının İstanbul'daki ilk filyasyon toplantısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Yerlikaya paylaşımında, "Yılın ilk filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim: Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de; en az düşüş ise Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu'nda" ifadelerini kullandı.
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5 İlçede düşüş var 5 ilçede durum aynı
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