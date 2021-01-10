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5 katlı iş hanının çatısında korkutan yangın

Çayırova İlçesi Özgürlük Mahallesinde bulunan 5 katlı apartmanın çatısında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 10.1.2021 11:37 ABONE OL
5 katlı iş hanının çatısında korkutan yangın

Çayırova İlçesi Özgürlük Mahallesinde bulunan 5 katlı bir iş hanının çatısında sabah saatlerinde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alev ve dumanları gören bölge sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında, İtfaiye ekiplerinin yapmış olduğu müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Çatıda bulunan baz istasyonundan kaynaklandığı düşünülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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5 katlı iş hanının çatısında korkutan yangın
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