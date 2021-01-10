7. kattan düşüp öldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde 7. kattaki evinin penceresinden düşen 48 yaşındaki Murat Atçeken hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçe merkezinde bulunan Hastane Caddesinde meydana geldi. 8 katlı apartmanın 7. katında oturan Murat Atçeken, henüz tespit edilemeyen nedenle pencereden düştü. Beton zemine çakılan Atçeken'i gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan müdahale sonucu Atçeken'in öldüğünü tespit etti. Polis, Atçeken'in kaza mı yoksa intihar sonucu mu öldüğünü araştırıyor.