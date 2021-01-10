Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Akaryakıt istasyonunda alev alev yandı

Akaryakıt istasyonunda alev alev yandı

’da bir akaryakıt istasyonuna gelen otomobil bilinmeyen nedenle alev aldı. Araç sürücüsünün son anda kurtulduğu , istasyon görevlileri ve itfaiye ekiplerinin müdahaesiyle söndürülürdü.

DHA
Giriş Tarihi: 10.1.2021 17:45 ABONE OL
Akaryakıt istasyonunda alev alev yandı

Yangın, Çorum- Ankara karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil, yakıt almak için akaryakıt istasyonuna geldi. Otomobilin motor kısmından alevler çıktığını fark eden sürücü, aracından indi.

Otomobilin yandığını gören istasyon çalışanları alevlere müdahale etmek için seferber oldu. İstasyon çalışanları, otomobili pompalardan uzaklaştırarak kenara aldı ve yangın söndürme tüpleriyle alevere müdahale etti. Bu arada ihbarla gelen itfaiya ekiplerinin de müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Akaryakıt istasyonunda alev alev yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA