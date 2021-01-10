Akçaray, 1 yılda 1 milyon km yol aldı

Kocaeli İzmit İlçesinde Otogar ve Plajyolu istasyonları arasında ulaşım hizmeti sağlayan Akçaray tramvayı 1 yılda 1 Milyon km yol aldı. Pandemi nedeniyle de vatandaşlara dur duraksız hizmet sağlamaya devam eden tramvaylar hızlı, konforlu ve sağlıklı bir ulaşım sağladı.

1 YILDA 1 MİLYON KM YOL KAT ETTİ

Tramvaylar deyim yerindeyse Kocaeli'nde hiç durmadan ulaşım hizmeti sağladı. İzmit'te demiryolu hizmeti sağlayan tramvaylar, 1 yılda 1.192.608 km yol kat etti. Gidiş dönüş toplamda 20 km olan hat uzunluğunda, 18 tramvayla sağlanan ulaşım hizmet vatandaşlar tarafından da en çok tercih edilen ulaşım seçeneği haline geldi. Kentin simgesi haline gelen Akçaray , vatandaşlara hızlı, konforlu ve sağlıklı bir ulaşım imkanı sağladı.Toplamda bir yılda 86 bin sefer gerçekleştiren tramvaylar ,Pik saatlerde 5 dakikaya inen seferlerle birlikte 15 istasyonda kendisini bekleyenvatandaşlar mağdur etmedi. Sabah 05.50'de başlayan tramvay seferleri 00.00'a kadar gün boyu devam ediyor.

HER GÜN DEZENFEKTE

Pandemi öncesi olduğu gibi, pandemi ile birlikte alınan ilave tedbirler ile birlikte, tramvaylar bir temizlik ordusu tarafından en ince ayrıntısına kadar temizleniyor. Her günün sonunda tramvaylar depo sahasına geldiklerinde temizlik ekiplerinin özveri ve gayretleri neticesinde sabaha kadar sefere hazır hale getiriliyor. Üst düzey dezenfekte ekipmanları ile tamamen profesyonel bir ekip tarafından tramvayın içi dışı temas edilen edilmeyen tüm noktaları her gün temizlenerek olası virüs bulaşının da önüne geçiliyor.Araçlara takılan UV FİLTRE sayesinde araç içerisinde coronavirüs yüzde 99 oranında yok edilerek araç içi hava sirkülasyonu kalitesi de en üst seviyelere çekildi.