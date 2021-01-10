Aleyna ölü bulundu bir şüpheli gözaltında

Denizli'nın Pamukkale ilçesinde üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi (22) evinde ölü bulundu. Yunusemre mahallesinde bir apartta yalnız yaşadığı ve Pamukkale Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtilen Aleyna Yurtkölesi'nden dün akşamdan bu yana haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, evde Yurtkölesi'ni yatağında cansız halde buldu. İlk incelemede vücudunda darp ya da kesici alet yarasına rastlanmadığı öğrenilen genç kızın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Güvenlik kameralarını ve çevredeki binaları araştıran polisin cinayet şüpesi üzerine dururduğu ve bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.