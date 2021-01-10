Aleyna Yurtkölesi cinayetinde çarpıcı ayrıntılar!

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Pamukkale Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü. S.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken genç yaşta yaşamını yitiren Aleyna Yurtkölesi memleketi Manisa'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran korkunç olay iddiaya göre şöyle gelişti. Pamukkale İlçesi'ne bağlı Yunusemre Mahallesi 6422 sokakta bulunan apart dairede kalan Pamukkale Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi'nden uzun bir süre haber alamayan yakınları polise müracaat etti. Çilingir yardımıyla eve giren ekipleri genç kızı yatak odasında hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri genç kızın öldüğünü tespit etti.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yurtköle'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi hastanesine kaldırılırken genç kızın vücudundaki darp izleri nedeniyle polis harekete geçti.

Genç kızın yapılan otopsisinde boğularak öldürüldüğünün belirlenmesinin ardından polis katili bulmak için soruşturma başlattı.

BOYNUNDAKİ DÖVMEDEN TESPİT EDİLDİ

Çevredeki güvenlik kameraları inceleyen cinayet masası dedektifleri, boynunda dövme olan bir gencin evden koşarak uzaklaştığını tespit etti. Aleyna Yurtkölesi'nin eski erkek arkadaşı İran uyruklu S.K. yapılan operasyon sonucu yakalandı.

İTİRAF ETTİ

Emniyette suçunu itiraf eden S.K. tüyler ürperten cinayeti soğukkanlıca anlattı. Aleyna Yurtkölesi ile uzun süredir arkadaş olduklarını fakat kısa bir süre önce ayıldıklarını söyleyen S.K. "Barışmak için evine gittim. İçerisinde bir süre konuştuk daha sonra tartışmaya başladık. Boğazını sıktım. Öldüğünü anlayınca evden ayrıldım" dedi. Emniyetteki işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edilen S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Daha henüz 22 yaşındayken eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Aleyna Yurtkölesi'nin cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastane morgundan alınarak memleketi Manisa'ya getirildi. Şehzadeler İlçesi'ndeki Yusuf Sedat Altıntaş Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde genç kızın yakınları sinir krizleri geçirdi. Yurtkölesi cenaze töreninin ardından aile mezarlığında defnedildi.