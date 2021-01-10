Askerlik öncesi helalleşmede silahla vurdu

İstanbul Kağıthane'de aralarında husumet bulunan ve "helalleşmek için" 4 Ocak'ta buluşan iki kişi arasında yine tartışma yaşandı. Birkaç gün sonra askere gitmeye hazırlanan D.İ., buluştuğu İ.U.'yu silahla vurup kayıplara karıştı. Ağır yaralanan İ.U. hastanede tedavi altına alındı. Yakalanan D.İ., "İki hafta sonra askere gideceğim. Helalleşmek istedim. Beni iteklemeye başlayınca yine tartıştık. O sırada cebinden metal bir şey çıkardığını gördüm. Asker eğlencesi amacıyla yanımda bulunan silahla korkutmak istedim ama panikleyince silah ateş aldı" diye ifade verdi. Zanlı adliyeye sevk edildi.