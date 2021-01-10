Babasını gasp eden oğul hakkında 12 yıl 3 ay hapis istendi

Gaziosmanpaşa 20 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Eren Durna babasından motosiklet almak için para istedi. Oğlunun para istemesi üzerine Halit Durna "Nereden bulayım oğlum parayı" dedi. Ardından Eren Durna babasının yakasından tutarak 'seni öldüreceğim' diyerek itti. Olay sırasında demire tutunan babanın eli kesildi.

Olayın ardından baba Halit Durna, oğlundan savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Şikayet üzerine oğlu Eren Durna hakkında soruşturma başlatıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Eren Durna hakkında 'nitelikli yağma' ve 'kasten yaralama' suçlarından hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede mağdur baba Halit Durna, " Oğlum ara sıra benden para isterdi ve olay gününde benden yine para istedi. Motosiklet alacağım dedi. Nereden bulayım oğlum parayı dedim. Yakamı tutup, öldüreceğim seni dedi. Kurtulmak için apartmanın girişine doğru indim. Apartman girişindeki demire asıldım, oğlum beni çekerek demir kapıya doğru itti. Sırtımı kapıya çarptım, demir korkuluklara tutundum. O esnada oğlum beni çekmeye çalışırken, demire sıkı tutuğumdan elim kesildi. Olay anlarını gören olmadı" dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli oğul Eren Durna ise "Motosiklet almak için para istedim, babamın yakasından tutmadım. Seni öldüreceğim demedim. Apartman girişine doğru indi, arkasından gittim" ifadelerine yer verildi.

Hazırlanan iddianamede Adli Tıp Kurumunun mağdur babanın sol el 1 parmak ve 2 parmak arasında cilt kayıplı kanamalı kesi biçiminde tespit edildiğine yer verildi.

Şüpheli hakkında 'nitelikli yağma' ve 'kasten yaralama' suçunu işlediği ve aynı suçtan kesinleşmiş cezası bulunduğu ayrıca şüphelinin babası olan mağdura karşı işlediği yağma suçunun teşebbüs aşamasında kalması sebebiyle 3 yıl 3 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.