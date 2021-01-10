Bir kentin kültürel hafızasını biriktirdi

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde yaklaşık 30 yıldır demircilik ve hurda işleri yapan Murat Demirbilek, (47) eski tarım aletlerinden, plaklara, el değirmeninden kömür ütüsüne kadar topladığı yüzlerce malzemeyi dükkan ve evinde muhafaza ediyor. Demirbilek, "Burada bir ilin, bir ilçenin hatta bir ülkenin kültürü yatıyor. Bunlara sahip çıkılarak değerlendirilmesini istiyorum" diyor.

DÜKKANDA AKLINIZA NE GELİRSE VAR

1993 yılında dükkanı açarak demircilik, kaynakçılık ve tamirat yaptığını söyleyen Murat Demirbilek, "Bunun yanında böyle bir merakım var. Bunları devamlı elime geçtikçe toplamaya çalışıyorum. Burada aklınıza ne gelirse var. Tarım aletinden, eski kap kacaklara, lüks lambadan gaz ocağına, ateş ütüsünden kıl tarağa, kıl çuvallardan cacime her şey var" dedi.

Yeni neslin biriktirdiklerinin kıymetini bilmeyeceğini belirten Demirbilek, "Ben de bunları satmayı düşünüyorum. Başka çaresi kalmadı. Depolamaya yerim de yok. İlerleyen zamanlarda satmayı düşünüyorum" diye konuştu.

BİRÇOĞUNU HURDADAN ALIP BİRİKTİRDİ

Demirciliğin yanında hurdacılık da yaptığını söyleyen Murat Demirbilek, "Bu işi yaparken araştırdıkça bulup biriktirdim. Değerini bilip sahiplendim. 30-35 yıldır bunları topluyorum. Bu güne getirmek kolay değil. Dükkandaki malzeme topladıklarımın dörtte biri. Daha burada olmayan çok malzeme mevcut" şeklinde konuştu.

BURADA BİR KÜLTÜR YATIYOR

Gönlünden geçenin bu eserlerin iyi şekilde değerlendirilmesi olduğunu ifade eden Demirbilek, "Ben isterim ki bunlar iyi bir şekilde değerlendirilsin. Burada geçmişten geleceğe götürmemiz gereken malzemeler var. Bunları artık bir kurum mu olur şahıs mı olur değerlendirirse memnun olurum. Burada bir kültür yatıyor. Burada bir ilin, bir ilçenin hatta bir ülkenin kültürü yatıyor. Neticede buna sahip çıkmak, değerlendirmek lazım" ifadelerini kullandı.