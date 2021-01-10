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Dağı'nda görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

Dağı’nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve görüş mesafesinin 5 metreye kadar düşmesine sebep olan sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 10.1.2021 13:49 ABONE OL
Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

Bolu'da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yoğun sis ve sağanak yağmur etkili oluyor.

Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde devam eden yağmur ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü
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