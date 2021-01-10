Bozok yaylası yozgat hayvancılıkta merkez olacak

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Yozgat'ta inşaatı süren Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası ile Bozok Organize Sanayii Bölgesinin tamamlanmasıyla Yozgat'ın Hayvancılığın ve üretimin merkezi haline geleceğini söyledi.

Milletvekili Başer, Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası ile Bozok Organize Sanayii Bölgesi inşaatında incelemede bulunarak, müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı.

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Yozgat'ta inşaatı süren Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası'nın tamamlanmasıyla doğudan batı illerine sevk edilen hayvanların burada dinlendirilebileceğini söyledi.

Başer, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) desteğiyle İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından yapılan tesisin 65 bin 510 metrekare alan üzerine kurulduğunu, 4 padoktan oluştuğunu 1440 büyükbaş ve 3200 küçükbaş hayvan kapasiteli olduğunu 2 bin 125 metrekare büyüklüğünde bulunduğunu ifade etti.

"YOZGAT'TA HAYVANCILIĞIN GELİŞMESİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

Başer, İdari bina, laboratuvar ve hayvan hanının yer aldığı Yozgat Hayvan Hastanesi Hayvan Borsası'nın Yozgat tarım ve hayvancılığının gelişmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

"KESİŞME NOKTASINDA"

Başer, "Ağrı'dan, Erzurum'dan Ankara'ya, İstanbul'a gidecek hayvanlar burada dinlenebilecek. Üreticiler hayvanlarını burada istediği zaman satabilecek. Hasta hayvanların tedavisi yapılabilecek." dedi.

Temmuz ayında bitirilmesi planlanan inşaatın yüzde 35 seviyesinde olduğunu vurgulayan Başer, "Boğazlıyan ve Sorgun ilçelerimizdeki hayvan pazarları ilimizin en aktif pazarlarıdır. Üretici veya tüccarlar hayvanlarını burada da satabilecek." diye konuştu."

"YOZGAT'I ÜRETİMİN MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Bozok Organize Sanayi Bölgesi inşaatında da incelemede bulunan Milletvekili Başer, 1250 dönüm alan üzerinde 47 parselden oluşan bölgenin altyapı inşaat seviyesinin yüzde 15'e ulaştığını belirtti.

Bütün parsel ve organize sanayi içi yollarının açıldığını, atık su borularının döşendiğini vurgulayan Başer, "Elektrik ve su işlerini de tamamlayarak altyapı inşaatı bitmeden yatırımcı firmalara da arsaları tahsis etmek istiyoruz. Altyapı çalışmaları sürerken bir taraftan da fabrika inşaatlarının başlamasını ve birlikte bitmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"ULAŞIM VE LOJİSTİK AÇISINDAN ÇOK AVANTAJLI"

Ulaşım ve lojistik yönünden bölgenin çok avantajlı olduğunu dile getiren Başer, şunları kaydetti:"Organize sanayi bölgemizin hemen yanında havalimanı var, hızlı tren istasyonuna 9 kilometre, hem doğuyu batıya hem de güneyi kuzeye bağlayan karayolu yanında ve Türkiye'nin tam ortasında yer alıyor. Yozgat ve diğer illerden de yatırımcıların bir an önce yatırım yapalım diye bizden talepleri var. Biz de AK Parti olarak elimizden gelen imkanları yatırımcımıza, sanayicimize vermek suretiyle Yozgat'ı üretim merkezi haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz."dedi.

Başer'in, Yozgat Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası ile Bozok Organize sanayii Bölgesi ziyaretine İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz da eşlik etti.