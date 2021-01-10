Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Cezaevinden yeni çıkan taksi sürücüsü öldürüldü

Cezaevinden yeni çıkan taksi sürücüsü öldürüldü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 10.1.2021 ABONE OL
Cezaevinden yeni çıkan taksi sürücüsü öldürüldü
İstanbul Kâğıthane'de cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen ve taksi şoförlüğü yapan Ferhat Basın, kardeşinin evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Basın, silah sesleri üzerine aşağı inen kardeşi tarafından saldırıya uğradığı taksiyle Kâğıthane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Ferhat Basın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Basın'ın olay anı öncesinde siyah bir otomobil tarafından takip edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Cezaevinden yeni çıkan taksi sürücüsü öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA