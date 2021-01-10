Cezaevinden yeni çıkan taksi sürücüsü öldürüldü

İstanbul Kâğıthane'de cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen ve taksi şoförlüğü yapan Ferhat Basın, kardeşinin evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Basın, silah sesleri üzerine aşağı inen kardeşi tarafından saldırıya uğradığı taksiyle Kâğıthane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Ferhat Basın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Basın'ın olay anı öncesinde siyah bir otomobil tarafından takip edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.