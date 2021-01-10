CHP’li Başkana yakın isimlere tavan ücret kıyağı

Yeni yılın gelmesiyle birlikte Belediyede çalışacak sözleşmeli personelin ücretlendirmelerini içeren maddelerin görüşüldüğü meclis toplantısında kriz yaşandı. CHP'li Semih Şahin'in rahatsızlığını bahane ederek Meclise Başkanlık yapmadığı toplantıda partisinin grup sıralarında oturması dikkat çekerken, Belediyenin eğitmen kadrosunda bulunan 7 personelden 6'sına taban ücret teklif eden Belediye Başkanı Semih Şahin diğer 1 eğitmene ise tavan ücret verilmesini istedi.

AK PARTİ VE MHP SIRALARINDAN İTİRAZ GELDİ

Geçtiğimiz yıl da aynı uygulamayı yapan Semih Şahin'e AK Parti ve MHP grubundan tepki geldi. AK Partili meclis üyesi Çetin Kaya, personeller arasında ayrım yapılmamasını söylerken diğer personellere de taban ücretin üzerinde maaş ödenmesini teklif etti.

BAŞKAN ŞAHİN'İN GÖZDESİ ŞİŞLİ EKİBİ

Belediye Başkanı Semih Şahin'in tavan ücret verilmesini istediği personelle ilgili dikkat çeken iddialar öne sürüldü. İlgili personelin, Bilecik belediyesinde baskın bir ekip olan İstanbul Şişli ekibinden olduğu, ve belediyede herkese, "Mustafa Sarıgül'e yakın isimlerden biriyim" dediği iddia edildi.