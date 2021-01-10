Çocuk gözünden uzaydaki Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, çocukların uzaya ilgisini artırmak amacıyla, "Türksat 5A'nın Yolculuğu Dijital Resim Sergisi" düzenledi. 4-12 yaş arası çocuklar, Türksat 5A'nın merkezinde olduğu resimlerinde uzaydaki hayallerini resmetti. Uzaylıları ve uzay mekiklerini de çizen minik ressamlar, Türk bayrağı taşıyan astronotlara da resimlerinde yer verdi. Öğrencilerin yaptığı resimlerde, koronavirüs salgını sürecinde öğrencilerin hayatına giren uzaktan eğitim platformu EBA da yer buldu. Ağaceylan İlkokulu öğrencisi Elifnaz Atalay'ın resminde ise bir uzay mekiği uzaydan ayrılırken, "Koronayı dünyadan götürüyorum" mesajını verdi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Çocuklarımız bu kez sınır tanımayan özgür hayal güçleriyle Türksat 5A'nın serüvenini resmetmek için boya kalemlerini ellerine aldılar. Türkiye'nin dört bir köşesinden ve yurt dışından binlerce çocuğumuzun Türksat 5A'nın uzaydaki yolculuğuna dair hayallerini yansıttıkları resimleri sergimizde görebilirsiniz" dedi. "turksat5aninyolculugu. cbddo.gov.tr" adresi üzerinden erişime açılan sergide, çocukların çizdiği 5 bin 205 resim yer alıyor.