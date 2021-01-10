Çocuklara zehir satıyorlardı! Suçüstü yakalandılar

Fatih'e bağlı Aksaray semtinde, yabancı uyruklu bir çetenin motosikletle uyuşturucu madde satışı yaparak çocukları zehirlediğini tespit eden Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri, şüphelileri yakalamak için bir çalışma başlattı. Polis önce bölgede birçok denetim noktası kurdu daha sonra da , hareketlerinden şüphelendiği bir motosikleti durdurarak sürücü ve yanında bulunan bir kişinin kimlik kontrollerini gerçekleştirdi.

Çocuklara uyuşturucu madde satan zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı | Video

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Hareketlerinden şüphelenilerek durdurulan motosiklette bulunan Cezayir uyruklu H.A. (27) ve H.A.'nin (22) üst aramalarını gerçekleştiren polis, birçok uyuşturucu madde tespit etti. Şüphelilerin üzerlerinden yaklaşık 100 adet uyuşturucu hap çıkmasının ardından operasyonu genişleten polis, şüphelilerin uyuşturucu maddeleri temin aldığı kişileri yakalamak için aynı gün içerisinde harekete geçti.

İKİ ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Cezayir uyruklu iki şüphelinin gözaltına alınmasının ardından operasyonu genişleten Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri, uyuşturucu madde imalatı yapıldığını değerlendirdiği iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Fatih'in Akşemsettin ve Muhsine Hatun mahallelerinde bulunan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda Suriye uyruklu M.M. (23), Ş.D. (27) ve T.A. (27) isimli üç şüpheli yakalanırken, 1 kilo uyuşturucu madde, bin 582 adet hap, üç cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin 475 lira ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan ç işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.