Çorum Belediye Başkanı Aşgın; "Su yatırımlarında devrim yapıyoruz"

Çorum Belediye Meclis üyelerine içme suyuna yönelik yatırımlarla ilgili bilgiler veren Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; "Hemşehrilerimiz su sıkıntısı çekmesin diye arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Koçhisar İhale hattının 40. kilometresinde çalışmalar devam ediyor. Çelik boru hatlarımız toprakla buluştu. Allah'ın izniyle ödenek problemimiz de yok. 40 Milyon TL ödenek alındı. 2021 yılında Koçhisar'ın suyunu Çorum'a kazandırmış olacağız. İnşallah uzun yıllar su sorunu yaşamayacağız" dedi.

SUYA 3 YILDA 400 MİLYON TL

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, önümüzdeki 3 yıl içerisinde içme suyuna yönelik 400 Milyon TL yatırım yapacaklarını söyledi. Suyun hiçbir şeyle ölçülemeyecek öneme haiz olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, "Koçhisar isale hattı, içme suyu arıtma, atık su arıtma tesisi gibi projelerimiz için 400 Milyon TL yatırım yapacağız. Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar, onlara hiçbir şekilde susuzluk yaşatmamak için ahd etmiş bir ekiple çalışıyoruz" diye konuştu.