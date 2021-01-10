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Belediye Başkanı Aşgın; "Su yatırımlarında devrim yapıyoruz"

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un son 95 yılın en kurak mevsimini yaşamasına karşın içme suyu konusunda yaptıkları yatırımlarla Çorum halkına su sıkıntısı yaşatmayacaklarını söyledi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 10.1.2021 15:22 ABONE OL
Çorum Belediye Başkanı Aşgın; Su yatırımlarında devrim yapıyoruz

Çorum Belediye Meclis üyelerine içme suyuna yönelik yatırımlarla ilgili bilgiler veren Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; "Hemşehrilerimiz su sıkıntısı çekmesin diye arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Koçhisar İhale hattının 40. kilometresinde çalışmalar devam ediyor. Çelik boru hatlarımız toprakla buluştu. Allah'ın izniyle ödenek problemimiz de yok. 40 Milyon TL ödenek alındı. 2021 yılında Koçhisar'ın suyunu Çorum'a kazandırmış olacağız. İnşallah uzun yıllar su sorunu yaşamayacağız" dedi.

SUYA 3 YILDA 400 MİLYON TL

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, önümüzdeki 3 yıl içerisinde içme suyuna yönelik 400 Milyon TL yatırım yapacaklarını söyledi. Suyun hiçbir şeyle ölçülemeyecek öneme haiz olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, "Koçhisar isale hattı, içme suyu arıtma, atık su arıtma tesisi gibi projelerimiz için 400 Milyon TL yatırım yapacağız. Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar, onlara hiçbir şekilde susuzluk yaşatmamak için ahd etmiş bir ekiple çalışıyoruz" diye konuştu.

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Çorum Belediye Başkanı Aşgın; "Su yatırımlarında devrim yapıyoruz"
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