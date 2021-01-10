Defne sürgünü üretiminde yeni bir rekor

Zonguldak, Bartın ve Ereğli Orman İşletme Müdürlüklerinde bir yandan envanter ve planlama çalışmaları hızla devam ederken, yapılan faydalanma planlarına konu edilen defne sahalarında defne üretimleri artan bir ivmeyle hız kesmeden devam ediyor.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu yaptığı açıklamada, " 2019 yılında 14091 ton olan defne üretimi, 2020 yılında 22.658 ton olarak gerçekleşirken, şimdiden 2023 yılı hedeflerini yakalamış durumdayız. Bunun getirisi olarak da defne üretiminde çalışan yaklaşık 2000 Orman Köylümüzün 25.000.000,00TL yakın kazanç elde etmesi olmuştur. Defne yaprağının dış ve iç pazarlara ulaştırılması konusunda toplanıp saklanmasına, işlenmesine, paketlemesine olanak sağlayan tesislerinin kurularak iş gücünün istihdam edildiği bir sektörün oluşmasını da sağlamıştır" dedi.

Bayraktaroğlu açıklamasına devam ederek, "İhraç edilerek ülke ekonomisine de kayda değer destek sağlayan Zonguldak-Bartın defne yaprağının coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaat işlemi tamamlanarak ve yapılan inceleme neticelenerek ilgili kurumun onayı ile 1 Aralık 2021 de ilana çıkılmış olup tescil işlemleri 3 ay sonunda tamamlanmış olacaktır. Bu sayede; aromatik özellikleri bakımından zengin içeriğe sahip olan Zonguldak-Bartın Defne Yaprağının köken belirterek koruma altına alınması ve tüm dünyada fiyat avantajı elde etmesi suretiyle orman köylüsüne ve ülke ekonomisine ilave katma değer sağlayacak olması çalışma azim ve şevkimizi arttırarak ilave motivasyon sağlayan bir unsur olarak hep yer alacaktır" diye konuştu.