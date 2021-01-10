Diş teknisyeni, ikinci kez yakalandığı koronavirüse yenik düştü

Konya'da diş teknisyeni olarak görev yapan Mümin Aladağ, ikinci kez yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Aladağ'ın 12 gün önce sosyal medya hesabından koronavirüse dikkat edin uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

Diş teknisyeni Mümin Aladağ, koronavirüse yakalanmış ve gördüğü tedavi sonucu iyileşmişti. Ancak 1 aylık aranın ardından yeniden virüse yakalanan Aladağ, bu kez daha ağır geçen hastalık nedeniyle kurtarılamayarak dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYADAN UYARILARDA BULUNMUŞ

Mümin Aladağ'ın 30 Aralık tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında,'Arkadaşlar bu korona bildiğiniz gibi değil. Hergün ayrı bir yerinden vuruyor. Dikkat edin arkadaşlar. Ben bir haftadır çıkamıyorum. Daha ağırını yaşasam ne yapardım bilmiyorum' ifadelerini kullandı.