DNA profilleri karşılaştırılacak

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin maktulenin bedeninde tespit edilen DNA profilleri üzerinden gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Sema Esen'in klasik otopsi işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasından tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığımızca kanuni gereğine tevessül edilmiş olup, işlemler devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılı şekilde ölü olarak bulunmuştu. Baş şüpheli olan sevgilisi Ümitcan Uygun'un, Aleyna Çakır'a şiddet uyguladıktan sonra bayıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması tepki toplamıştı.